عليك بتخفيف عنادك يا مولود الميزان، وأن تكون أكثر مرونة في تعاملك مع الآخرين وخاصة في مجال العمل، طلتك مميزة اليوم، ولها أثر كبير على من حولك، وخصوصا في فترة الظهيرة، استغل هذه الظروف للتقدم عمليا وإقناع الآخرين بآرائك. مساء قد يكون مخيبًا للآمال على الصعيد العاطفي، وبالأخص أن الحبيب لا يتفهمك جيدا.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10