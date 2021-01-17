المياه والري تدعو للاستعداد للتعامل مع المنخفضات الجوية المقبلة

نسخ الرابط

عمان 17 كانون الثاني (بترا)- دعت وزارة المياه والري المواطنين والمزارعين ومربي المواشي في جميع مناطق المملكة، الى ضرورة الاستعداد للتعامل مع المنخفضات الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة وقد تستمر لعدة أيام.

واشارت الوزارة في بيان اليوم الاحد، الى ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات الفاعلة والمسؤولة لحماية مزروعاتهم ومواشيهم وعدادات المياه والمرافق المائية المنزلية المختلفة، من موجات الصقيع التي يتوقع ان ترافق المنخفض الجوي.

وقال مساعد أمين عام الوزارة للاعلام، الناطق الاعلامي عمر سلامة، ان المنخفضات الجوية المتوقعة بإذن الل،ه سيرافقها هطولات مطرية غزيرة، ما يستوجب من المزارعين اتخاذ اجراءات احترازية تضمن حماية مزروعاتهم المحاذية للسيول والاودية من خطر مداهمة مياه الفيضانات، وخاصة التي تقع أسفل السدود مع توقع عدة منخفضات على المملكة محملة بأمطار الخير والثلوج هذا الاسبوع.

واكد سلامة ان وزير المياه والري اصدر تعليمات مشددة لجميع كوادر الوزارة، في مختلف المناطق لاتخاذ كل ما يلزم والتنسيق مع مختلف الجهات والحكام الاداريين ورؤساء البلديات بالخصوص واستحداث غرف عمليات للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.

واشارت الوزارة الى ان كوادر قطاع المياه تأخذ احتياطاتها اللازمة في مثل هذه الاحوال، وان مركزي العمليات والسيطرة، والشكاوي الموحد يتلقيان الملاحظات على مدار الساعة، ويتابعان تطورات الحالة الجوية، داعية الى ضرورة اخذ التحذيرات على محمل الجد والمسؤولية في هذه المناطق وكذلك عدم الرعي بالقرب من المنشآت المائية والاودية او الاقتراب منها حفاظا على سلامتهم.

وبين الناطق الاعلامي اهمية استفادة المواطنين من امطار الخير وتخزينها، وضرورة اتباع تعليمات سلطة المياه في عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي وحماية عدادات المياه في العقارات والمنازل من خطر الانجماد وتلفها، وعدم القاء المخلفات داخل شبكات الصرف الصحي او في مجاري الاودية التي تشكل تحديا كبيرا امام مؤسسات قطاع المياه لما لها من تأثير على وقف مصادر المياه نتيجة التلوث، وبالتالي توقف الضخ عن مناطق بسبب ذلك.

ولفت الى اهمية الإبلاغ عن اية ملاحظة او شكوى على هاتف الشكاوي الموحد (117116) او على الارقام ( 0791500686) او ( 0791500696) للابلاغ عن اية شكاوي تتعلق بالمياه والصرف الصحي عبر خدمة الواتس أب.

–(بترا) م خ/أ أ/وم17/01/2021 12:13:46