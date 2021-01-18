8 وفيات و1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان – الغد – سجل الأردن اليوم الاثنين 8 وفيات و 1030 إصابة بكورونا

وبحسب الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزّعت الإصابات على النحو التالي:

– (434) في محافظة العاصمة عمّان.

– (238) في محافظة إربد، منها (20) في الرمثا.

– (89) في محافظة الزرقاء.

– (77) في محافظة البلقاء.

– (47) في محافظة المفرق.

– (44) في محافظة جرش.

– (31) في محافظة عجلون.

– (25) في محافظة الكرك.

– (17) في محافظة الطفيلة.

– (11) في محافظة العقبة.

– (9) في محافظة مأدبا.

– (8) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (315,544) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (11,051) حالة.

– سُجّلت (8) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4153) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (56) حالة، فيما غادرت (57) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (445) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (384) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (154) بنسبة إشغال (16%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (73) بنسبة إشغال (8%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1472) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (300,340) حالة.

– تمّ إجراء (22,271) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,594,305) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.62%).