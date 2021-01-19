يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة من اصل قطبي المرافقة للمنخفض الجوي، مما يؤدي الى المزيد من الانخفاض على الحرارة، لتسود أجواء شديدة البرودة، وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، حيث تكون الهطولات غزيرة على فترات؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100م هطول زخات من الثلج، تتراكم بشكل محدود ومتفاوت ما بين منطقة وأخرى، وقد تشهد الارتفاعات ما دون ذلك زخات من الثلج ممزوجة مع المطر، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50كم/ساعة ،

ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات بشكل عام، وتخف تدريجياً سرعة الرياح، ويتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية .

التحذيرات:-

– خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه خلال ساعات النهار..

– خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب.

– خطر تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية في ساعات الليل المتأخرة.