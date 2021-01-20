الأمانة: لا إغلاقات أوتجمعات للمياه جراء كفاءة مشروعات تصريفها

عمان- قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة انه ورغم الهطول المطري الغزير الذي تشهده مناطق امانة عمان منذ مساء امس، لم يتم تسجيل اية حالات تجمع للمياه أو اغلاقات في الشوارع.

واضاف لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان الامانة تلقت بحدود 14 شكوى أغلبها ناجمة عن حوادث سير أو مياه صرف صحي وتعاملت معها كوادر الامانة على الفور، مبينا أن مشروعات الأمانة لتصريف المياه والعبارات الصندوقية أظهرت كفاءة عالية وحلت مشاكل تجمعات الأمطار التي واجهتنا الأعوام السابقة، خصوصا في مناطق وادي الطي ووادي القمر ومنطقة السابع والثامن وشارع عبدالله غوشة.

وأوضح أن الامانه أعلنت حالة الطوارىء “قصوى مياه”.-(بترا)