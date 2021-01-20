17 وفاة و978 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سجلت الأردن اليوم الأربعاء 17 وفاة و 978 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الموجز الاعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزّعت الإصابات كما يلي:

– (497) في محافظة العاصمة عمّان.

– (210) في محافظة إربد، منها (15) في الرمثا.

– (80) في محافظة البلقاء.

– (53) في محافظة المفرق.

– (40) في محافظة الزرقاء.

– (26) في محافظة عجلون.

– (19) في محافظة الكرك.

– (18) في محافظة مأدبا.

– (13) في محافظة جرش.

– (9) في محافظة معان.

– (7) في محافظة الطفيلة.

– (6) في محافظة العقبة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (317,405) حالات فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (10,110) حالات.

– سُجّلت (17) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4187) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (40) حالة، فيما غادرت (30) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (433) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (350) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (156) بنسبة إشغال (17%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (79) بنسبة إشغال (9%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1215) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (303,108) حالات.

– تمّ إجراء (23,315) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,639,550) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.19%).