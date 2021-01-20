17 وفاة و978 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سجلت الأردن اليوم الأربعاء 17 وفاة و 978 حالة إصابة بفيروس كورونا.
وبحسب الموجز الاعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزّعت الإصابات كما يلي:
– (497) في محافظة العاصمة عمّان.
– (210) في محافظة إربد، منها (15) في الرمثا.
– (80) في محافظة البلقاء.
– (53) في محافظة المفرق.
– (40) في محافظة الزرقاء.
– (26) في محافظة عجلون.
– (19) في محافظة الكرك.
– (18) في محافظة مأدبا.
– (13) في محافظة جرش.
– (9) في محافظة معان.
– (7) في محافظة الطفيلة.
– (6) في محافظة العقبة.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (317,405) حالات فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (10,110) حالات.
– سُجّلت (17) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4187) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (40) حالة، فيما غادرت (30) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (433) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (350) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (156) بنسبة إشغال (17%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (79) بنسبة إشغال (9%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1215) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (303,108) حالات.
– تمّ إجراء (23,315) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,639,550) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.19%).