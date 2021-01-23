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منذ 11 دقيقة

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عمان-الغد- أوضح مصدر أمني تفاصيل وفاة شخص إثر تعرضه للضرب من قبل شخصين (أُلقي القبض عليهما ) قبل أسبوعين تقريباً.

حيث أكد المصدر الأمني انه قبل اسبوعين تقريبا أُسعف احد المواطنين للمستشفى اثر تعرضه للضرب من قبل شخصين في احدى مناطق البادية الوسطى ، وعلى الفور بوشرت التحقيقات في القضية وحُددت هوية الشخصين ومكاني وجودهما وأُلقي القبض عليهما في ذات اليوم بعد ان تواريا عن الانظار .

وأُحيل الشخصان المقبوض عليهما للقضاء في حينه وجرى توقيفهما عن التهم المسندة اليهما ، وفي يوم امس توفي المواطن المُعتدى عليه متأثراً بإصابته والقضية ما زالت منظورة امام القضاء.

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