96 وفاة و8434 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سُجلت في الأردن، الخميس، 96 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 8433 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 571290، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 6277، بعد وفاة 96 مصابا.

وأُجري 46699 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 5664285 فحصا، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة الخميس إلى نحو 18.06% مقارنة بـ 18.96% يوم الأربعاء.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة 479 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 3426 حالة.

وغادرت 321 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 7705 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 463893 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 101120 حالة.

وبشأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في إقليم الشمال بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 51%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 75%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي إلى 36%.

وفي إقليم الوسط بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 73%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 77%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي إلى 43%.

وفي إقليم الجنوب وصلت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 34%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 34%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 28%.

وتوزّعت الإصابة الجديدة على”3469 في محافظة العاصمة عمّان، 1383 في إربد، منها 164 في الرمثا، 1255 في الزرقاء، 426 في البلقاء، 334 في الكرك، 274 في جرش، 274 في عجلون، 269 في مأدبا، 265 في المفرق، 225 في العقبة، 186 في الطفيلة، 73 في معان، منها 15 في البترا”.