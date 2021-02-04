أسرة الغد تعنى الزميل علاء علي عبد

عمان – الغد – تنعى أسرة صحيفة “الغد” الزميل علاء علي عبد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، يوم أمس الأربعاء.



والزميل علاء، كان قد انضم لأسرة الغد منذ بداية صدورها، وحرص على الكتابة على صفحاتها بشكل شبه يومي في ملحق حياتنا.



الزميل علاء عُرف بتعاونه الكبير وحبه لصحيفته، ومهاراته الكتابية واللغوية والترجمة من الانجليزية للعربية، وكان متابعا وملما بكل ما يحدث عالميا لينقله على صفحات جريدته.



كتب الزميل علاء عبر سنوات المئات من المقالات بمختلف المجالات، وأبرزها، التكنولوجية، والصحة النفسية والجسدية، والذكاء الاصطناعي، وقضايا ذوي الاعاقة، وترجم أهم الدراسات الأجنبية من مواقع عالمية متخصصة، واستطاع أن يلفت انتباه القارئ بما يكتبه.



كان الزميل علاء حريصا على أن ينشر مقالاته باستمرار، وأن يكون اسمه حاضرا حتى في الملفات التي تتناول عن قضايا اجتماعية محلية.



لم يتاونى يوما عن تنفيذ أي تكليف يطلب منه دون تراخي، وبالرغم من عدم تواجده بين صفوف زميلاته وزملائه في “الغد” ، إلا أن روحه كانت حاضرة دوما ويتواصل مع الجميع بروحه المرحة وطاقته الايجابية، وذلك لم يمنعه أبدا من أن يثابر ويقاوم كل المعيقات ليكون مميزا دائما وأبدا في كل ما يخطه.



خسرت “الغد” اليوم واحد من زملائها الذين كان لهم دورا كبيرا بمسيرة الصحيفة عبر سنوات طويلة.

رحم الله الزميل، وألهم عائلته وذويه بالصبر والسلوان.