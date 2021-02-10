العذراء

منذ ساعتين

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تابع تقدمك يا مولود العذراء فالكل يدعمك، وبالأخص شخصيتك وكلامك المعسول. حاول أن تكون أكثر دبلوماسية في الصباح، وبالأخص مع زميل لك سيستفزك، فلا تخرب عليك هذا اليوم الجيد، أما في الظهيرة فإن العمل يحظى باهتمامك بشكل كبير، وقد لا تجد الوقت لمواعيدك الاخرى، المساء غير جيد بتاتا للتكلم مع من تحب، فالعلاقة لا تزال متوترة بينكما. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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