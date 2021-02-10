عليك تمرير هذا اليوم يا عزيزي الاسد، فأنت ما زلت في الدوامة والتعب الذي شعرت به منذ أمس ما زال مستمرا . حاول أن تنتهي من أعمالك ولا تؤجل، لأن الأعين عليك اليوم وقد تلقى بعض الانتقادات. فترة المساء غير مناسبة على الاطلاق لأي شيء، وخاصة أن التعقيدات ستزيد أمامك، فالأفضل مشاهدة التلفاز بالمنزل.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10