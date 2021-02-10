العقرب

منذ ساعتين

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أوضاعك ما زالت بحاجة الى ترتيب، فأنت في عجقة من أمرك، وقد يلاحظ ذلك على مكتبك أيضا من كثرة الأوراق والأعمال المعلقة. الأخبار التي لا تسر ما تزال في طريقها إليك في فترة ما بعد الظهر. أما في المساء لديك العديد من الامور لمعالجتها على المسار العائلي، فاستخدم دبلوماسيتك للقيام بها، لأن ما ستواجهه قد لا يروق لك بتاتا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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