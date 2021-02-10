أنت ما تزال في صدارة الابراج يا صديقي، فقوة شخصيتك وسيطرتك على الأمور حولك تجعلك في المقدمة بأعمالك. يوم جيد للمبادرات والقرارات وأيضا للبيع والشراء. أما في فترة ما بعد الظهر، فقد تحدث مشكلة معك على الصعيد العاطفي، فحاول أن تهدأ الوضع، وبالأخص اذا كان الشريك من برج الحوت أو الاسد.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10