يلزمك فترة طويلة لتصحو من النوم، فأنت طوال النهار تفكر بالرجوع الى سريرك، يوم ممل ويتابع مسلسل المشاكل الذي يعرض جزءه الثاني اليوم، لا تتعب نفسك وخذ الامور بسهولة، فالكثير من الاحداث المتضاربة قد ترافقك طول اليوم. في المساء ما زالت الأمور مع حبيبك سيئة، فحاول أن لا تراه هذا اليوم أفضل لك، وأيضا عليك الحذر على صحتك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10