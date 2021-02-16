الأوضاع إلى تحسن ملحوظ يا عزيزي الحمل، وخاصة الأوضاع المادية التي كانت في حالة تدهور خلال الأسابيع الماضية. لكن عليك الاعتناء بوضعك العملي أكثر، وعدم إعطاء المجال لعاطفتك للتدخل في أمورك العملية وإنهاء أعمالك أولا بأول كي لا تتراكم عليك، المساء جيد لجلسة هادئة مع الحبيب لإصلاح الأوضاع فيما بينكما.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة :9 من 10