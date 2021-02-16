انتبه إلى وضعك العائلي فله الأولوية، وخاصة أن أمورا طارئة ستحدث وستطرح العديد من الأمور التي لن تنال إعجابك، وخاصة في فترة الصباح، مما قد يشغلك عن أعمالك ويجعلها تتراكم. في فترة ما بعد الظهر تهدأ الأمور، وتصبح الأجواء خالية من أي أحداث مهمة، لذلك احذر أن يصيبك الملل في فترة المساء.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10