جرأتك غير محبذة اليوم، فأنت متهور كثيرا في قراراتك وأفعالك، ولا تفكر إطلاقا قبل القيام بأي عمل، مما يسبب لك بعض الأخطاء وخاصة في مجال العمل الذي يشهد العديد من المشاكل والتعطيلات. في المساء احذر الخيانة، وخاصة مع من تحب، لأن الحظ لن يقف إلى جانبك ولن تنجو.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10