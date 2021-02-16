جاء وقت الراحة يا ميزان، بعد يومين من التعب الجسدي والنفسي، جاء اليوم كي يخفف عليك الأجواء الضاغطة، ستركز على أعمالك. وستجهد نفسك بالعمل لما يوجد من عمل متراكم لديك، وخاصة في فترة الظهيرة. في المساء تستقر الأجواء تماما وتتفرغ لنفسك ولأمورك الخاصة المؤجلة منذ مدة، لكن احذر المصاريف الزائدة؛ لأن مبلغا ليس بقليل قد يخرج من جيبك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10