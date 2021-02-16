الحظ لا يدعمك اليوم، بل يعاكسك تماما جالبا لك بعض المشاكل والتعطيلات، وخاصة في مجال العمل. حاول أن تأخذ قسطا من الراحة. ولا تتعب نفسك أكثر، لأنك قد تصبح خارج السيطرة، وبالأخص في فترة ما بعد الظهر. في فترة المساء عليك الانتباه إلى صحتك، وخاصة الأمعاء والأسنان.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10