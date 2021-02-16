وأخيرا جاء هذا النهار كي تتحسن أمورك يا مولود الثور، فبعد هذه الفترة القاسية جاء اليوم لترتاح، القوة من خصالك، تملكك وتسلطك قد يجعلانك في المقدمة وخاصة في أعمالك، فحاول أن تستغل الفرصة وتقوم بأي شيء مهم، لأن الحظ يدعمك بكل قوة. في المساء تشعر بالحاجة إلى فعل الكثير من البرامج، فاخرج وعبر عن نفسك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10