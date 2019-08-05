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مانشستر يونايتد يعلن رسميا حسم صفقة ماغواير

منذ ساعتين

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لندن – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الإثنين تعاقده مع مدافع ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا هاري ماغواير، في صفقة قدرت التقارير الصحفية قيمتها بـ80 مليون جنيه استرليني (97 مليون دولار)، ما يجعل منه أغلى مدافع في العالم.

وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني “يعرب مانشستر يونايتد عن سعادته لتأكيد الحصول على توقيع هاري ماغوير من ليستر سيتي”، موضحا أنه وقع “عقدا لمدة ستة أعوام مع خيار تمديده لسنة إضافية”.

أما ماغواير (26 عاما) فقال “عندما يطرق مانشستر يونايتد بابك، فهذه فرصة مدهشة”. -( أ ف ب)

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