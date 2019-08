مانشستر يونايتد يعلن رسميا حسم صفقة ماغواير

لندن – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الإثنين تعاقده مع مدافع ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا هاري ماغواير، في صفقة قدرت التقارير الصحفية قيمتها بـ80 مليون جنيه استرليني (97 مليون دولار)، ما يجعل منه أغلى مدافع في العالم.

#lcfc can confirm that an agreement has been reached with Manchester United for the transfer of defender @HarryMaguire93 .

وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني “يعرب مانشستر يونايتد عن سعادته لتأكيد الحصول على توقيع هاري ماغوير من ليستر سيتي”، موضحا أنه وقع “عقدا لمدة ستة أعوام مع خيار تمديده لسنة إضافية”.

Thanks to everyone who has supported me and played a part in my career.

I’m proud and honoured to join @ManUtd. What an incredible football journey it’s been so far ⚽ pic.twitter.com/yVaTnBBHv6

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) August 5, 2019