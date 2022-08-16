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97 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية البشرية للأونروا

11:17 م2022-08-16
شعار الأونروا
شعار الأونروا

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زار ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، والوفد المرافق اليوم الثلاثاء، مدرسة الشاطئ الإعدادية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في غزة.
وقالت الاونروا في بيان صحفي إن الزيارة تزامنت مع توقيع اتفاقية تبرع الاتحاد الأوروبي السنوي لموازنة الأونروا البرامجية لعام 2022، والتي تؤكد الالتزام الراسخ للدول الأعضاء في الاتحاد بالحقوق والتنمية البشرية للاجئي فلسطين الذين يعيشون في غزة والضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية، والأردن ولبنان وسوريا وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
وأشارت الاونروا إلى أنه وبموجب الاتفاقية قدم الاتحاد الأوروبي تبرعا بقيمة 97 مليون يورو لدعم التنمية البشرية للاونروا خلال 2022. -(بترا)

11:17 م2022-08-16
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