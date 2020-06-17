97 % من الشركات المدرجة تزود “البورصة” ببياناتها

عمان – الغد – قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي بأن ما نسبته 97 % من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 184 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31/12/2019 ضمن المهلة المحددة في التعليمات لاستلام التقارير السنوية.

وأشار إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الافصاح والشفافية بشكل عام.

وأضاف بأنه وفقا لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالتقرير المالي السنوي المُراجع من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة.

كما أكد الوظائفي بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية على شركات الوساطة العاملة في البورصة، بالإضافة إلى توفيرها للمستثمرين من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات سنوية).

وأوضح بأن الشركات التي لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة عن الفترة المنتهية في 31/12/2019 ضمن المهلة المحددة، هي شركة البنك التجاري الأردني وشركة فيلادلفيا للتأمين والشركة الأردنية للاستثمار والنقل المتعدد وشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية. وعليه، قامت البورصة بإيقاف التداول بأسهم الشركات المشار اليها أعلاه اعتبارا من الثلاثاء الموافق 16/6/2020، وسيستمر الإيقاف لحين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.

وبخصوص الشركات التي أخلت بشروط الإدراج في السوق الثاني وتم منحها مهلة لتصويب أوضاعها وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني، قال بأن كل من شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية وشركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة والشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب وشركة الاسمنت الأردنية لم تقم بتصويب أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لها، وعليه، سيتم إلغاء إدراج أسهمها في البورصة ونقل التداول في هذه الأسهم إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة.

وبين الوظائفي بأن الأرباح بعد الضريبة العائد للشركات التي قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية قد انخفضت إلى 1159.5 مليون دينار للعام 2019 مقارنة مع 1215.2 مليون دينار للعام 2018، أي بانخفاض نسبته 4.6 %. علماً بأن الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات قد ارتفعت إلى 1653.6 مليون دينار للعام 2019 مقارنة مع 1603.3 مليون دينار للعام 2018، أي بارتفاع نسبته 3.1 %.

ومن الناحية القطاعية، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث الارتفاع في نسبة الأرباح بعد الضريبة لتصل إلى 9.2 %، يليه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض بلغت 5.0 %، وأخيرا القطاع المالي بنسبة انخفاض 6.9 %.

أما بالنسبة للترتيب القطاعي للأرباح قبل الضريبة فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى من حيث الارتفاع لتصل إلى 16.1 % يليه قطاع الخدمات بنسبة 9.3 %، وأخيرا القطاع المالي بنسبة انخفاض 0.6 %.