97 وفاة و6444 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 97 وفاة و6444 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (577,734) والوفيات إلى (6374) حالة.

▪︎بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.78%)، مقارنة مع (18.06%) يوم أمس.

▪︎تمّ إجراء (40,836) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,705,121) فحصاً.

▪︎بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4144) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (468,037) حالة.

▪︎يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (103,323) حالة.

▪︎يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (448) حالة، فيما غادرت (392) حالة.

▪︎يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3382) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 48%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 73%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 79%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 32%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (2963) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1435) في محافظة إربد، منها (66) في الرمثا.

– (532) في محافظة الزرقاء.

– (286) في محافظة البلقاء.

– (271) في محافظة العقبة.

– (170) في محافظة مأدبا.

– (159) في محافظة الكرك.

– (158) في محافظة عجلون.

– (147) في محافظة جرش.

– (141) في محافظة الطفيلة.

– (132) في محافظة المفرق.

– (50) في محافظة معان، منها (19) في البترا.