97 وفاة و7940 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجل اليوم الاثنين 97 وفاة و 7940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن وفقا للبيان الصادر عن رئاسة الوزراء بالتعاون مع وزراة الصحة.

تفاصيل الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (7940) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (597,256) حالة.

• سُجّلت (97) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6651) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (16.21%)، مقارنة مع (16.47%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (48,980) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,825,666) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8910) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (494,417) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (96,188) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (432) حالة، فيما غادرت (382) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3383) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

– نسبة إشغال أسرّة العزل:* 51%

– نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة:* 75%

– نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي:* 42%

إقليم الوسط:

– نسبة إشغال أسرّة العزل:* 71%

– نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة:* 82%

– نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي:* 47%

إقليم الجنوب:

– نسبة إشغال أسرّة العزل:* 36%

– نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة:* 39%

– نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي:* 23%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (3549) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1196) في محافظة الزرقاء.

– (791) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.

– (468) في محافظة البلقاء.

– (335) في محافظة الكرك.

– (301) في محافظة المفرق.

– (294) في محافظة العقبة.

– (271) في محافظة عجلون.

– (226) في محافظة جرش.

– (193) في محافظة الطفيلة.

– (187) في محافظة مأدبا.

– (129) في محافظة معان، منها (10) في البترا.