97 وفاة و7940 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجل اليوم الاثنين 97 وفاة و 7940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن وفقا للبيان الصادر عن رئاسة الوزراء بالتعاون مع وزراة الصحة.
تفاصيل الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (7940) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (597,256) حالة.
• سُجّلت (97) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6651) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (16.21%)، مقارنة مع (16.47%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (48,980) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,825,666) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8910) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (494,417) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (96,188) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (432) حالة، فيما غادرت (382) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3383) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
– نسبة إشغال أسرّة العزل:* 51%
– نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة:* 75%
– نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي:* 42%
إقليم الوسط:
– نسبة إشغال أسرّة العزل:* 71%
– نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة:* 82%
– نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي:* 47%
إقليم الجنوب:
– نسبة إشغال أسرّة العزل:* 36%
– نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة:* 39%
– نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي:* 23%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
– (3549) في محافظة العاصمة عمّان.
– (1196) في محافظة الزرقاء.
– (791) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.
– (468) في محافظة البلقاء.
– (335) في محافظة الكرك.
– (301) في محافظة المفرق.
– (294) في محافظة العقبة.
– (271) في محافظة عجلون.
– (226) في محافظة جرش.
– (193) في محافظة الطفيلة.
– (187) في محافظة مأدبا.
– (129) في محافظة معان، منها (10) في البترا.