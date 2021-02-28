أنت لا تحسد على هذا اليوم، فالضغوطات ستصحبك منذ الصباح، حيث لا تلبث وتصل الى مكان عملك حتى تبدأ المناوشات، وذلك بسبب مزاجك وعصبيتك اللذان لا داعي لهما، أما في فترة ما بعد الظهر والمساء انصحك بالتزام البيت والراحة، لأنك ربما تشعر بوعكة صحية في الامعاء.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10