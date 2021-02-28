يوم جيد نسبيا لجميع مواليد الجوزاء، وخاصة أن القمر في وضع مناسب لك في برج الميزان، الحظ يلعب معك في ظهيرة هذا اليوم وينجيك من مشاكل في العمل، قل نعم لأي شيء قد يعرض عليك اليوم سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فإنه يصب في مصلحتك، التفكير الزائد مثل الناقص، فلا تجعل دماغك في الليل يشتغل أكثر من قدرته لأنك ستشعر بالأرق.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7من 10 الصحة:9 من 10