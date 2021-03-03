العذراء

منذ 49 دقيقة

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يوم ممتاز آخر يا مولود العذراء، وخاصة على نطاق العمل الذي يشهد العديد من التطورات لمصلحتك وتحديدا في فترتي الصباح والظهيرة اللتين تعدان الأفضل بالنسبة إليك. قد تكثر اتصالاتك في فترة ما بعد الظهر ولا يفارق الموبايل يدك. البيت هو المكان الذي ستلجأ اليه بعد هذا اليوم المزدحم، وخاصة مواليد 7 الى 14 أيلول.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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