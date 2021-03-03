يوم جيد لك يا مولود العقرب، فها أنت تبدع في أعمالك ومبادراتك، وخاصة اذا كنت من التجار وأصحاب الأعمال، فاليوم سيكون مهماً بالنسبة إليك، الأخبار الجيدة أيضاً لها مكان في هذا اليوم، وخاصة في فترة ما بعد الظهر، لكن احذر في المساء عند كلامك، فأنت جارح في صراحتك وخاصة لاصدقائك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10