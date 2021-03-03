أنت لا تعيش أفضل أيامك يا عزيزي القوس، فالمسؤوليات كثيرة عليك اليوم، كما أن الضغوطات ما زالت مستمرة معك منذ يوم أمس، حاول ترتيب وقتك لكي ترضي جميع الاطراف سواء في العمل أو في البيت. في المساء عليك بالراحة في البيت، وانتبه أثناء قيادتك لسيارتك. وخاصة مواليد 6 الى 11 كانون الاول.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10