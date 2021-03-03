الحمل

منذ 49 دقيقة

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ما زالت الأعمال في مقدمة اهتماماتك يا عزيزي الحمل، النشاط والحركة من صفاتك لكي تتخلص من الكم الهائل من العمل المتراكم الذي تواجهه، وبالأخص في فترة الصباح، تبدأ الضغوط بالتحسن ابتداءً من فترة ما بعد الظهر، قد تدعى فجأة الى العشاء أو الخروج مما يرفه عنك قليلاً في المساء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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