تعيش يوماً متعباً، فتشعر منذ الصباح بالتعب يعم كل جسمك من أسفل قدميك الى رأسك، الكسل قد يكون من مرافقك في هذا اليوم، ولا تنجز الكثير من الأعمال، من المفضل أن تأخذ اليوم راحة، وبالأخص في فترة ما بعد الظهر والمساء، وخاصة أن الصحة ليست جيدة، وبالأخص لمواليد 7 الى 13 آيار.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل :6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10