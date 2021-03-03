الجوزاء

منذ 50 دقيقة

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الدبلوماسية هي أفضل ما لديك اليوم، فأنت وكلامك الرقيق تجذب العديد من الاشخاص حولك مما يجعل رأيك مقبولاً وخاصة في العمل، أما في فترة ما بعد الظهر فاحذر على علاقتك مع من تحب أو شريك حياتك، لأنك ستفقد دبلوماسيتك معه وتعكر مزاجك. المساء جيد لتلبية الدعوة لعشاء أو لحفلة، وخاصة مواليد 6 الى 12 حزيران.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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