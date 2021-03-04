الجوزاء

منذ ساعتين

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لن أحسدك يا مولود الجوزاء على ما أنت عليه، فإن الأوضاع والأحداث حولك قد تجعلك تدخل في كآبة منذ الصباح، فالكسل والملل مسيطران عليك، لذلك تتراكم عليك الأعمال، وقد يحدث بعض الخلاف بينك وبين أحد المقربين إليك، قد تشعر بالتعب في فترة ما بعد الظهر، والمساء من المفضل عدم الخروج من المنزل وخاصة مواليد شهر آيار.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10

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