يوم مميز يا أسد فعليك عدم التفريط بالفرص التي قد تحصل عليها، لا حاجة للتردد. وفقط عليك قول نعم كي تأخذ ما تريد، الحظ في مقدمة الداعمين لك منذ الصباح، لتيسير أعمالك بكل سهولة. في فترة ما بعد الظهر، قد تهتم ببعض الأمور العائلية، لكن في المساء ستتفرغ لترفيه نفسك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10