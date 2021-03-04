المزاجية ليست من سماتك يا عزيزي العذراء، لكنها كذلك في هذا اليوم حيث تشعر أنك لا تعرف ماذا تريد، وأنت معذور بالحقيقة للأحداث التي قد تأتيك والأخبار التي قد تسمعها. تلغي العديد من المواعيد المتفق عليها مما يشعر الآخرين حولك بالانزعاج، الانتباه على الصحة ضروري جدا، فقد تشعر بتوعك في المعدة أو الأرجل، وبالأخص مواليد 23 آب إلى 1 أيلول.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10