تدخل إلى مكان عملك ولا يوجد شيء يروق لك، التجهم باد على وجهك ويخاف الآخرون من الاقتراب منك، تبدأ مزاجيتك بالتحسن في الظهيرة قليلا، أما في فترة ما بعد الظهر فإنك ستركز على التسوق وشراء ما تحتاجه، فاحذر على جيبك ولا داعي للتبذير. المساء جيد للخروج مع الأصدقاء والترفيه عن نفسك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10