القوس

منذ ساعتين

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تبدأ دورة جديدة في هذا الصباح نشيطا متفائلا طموحا، الابتسامة تعلو شفتيك هذا الصباح وتبدو متشجعا لتأدية ما عليك من أعمالك المتراكمة منذ اليومين الماضيين، أخبار جيدة تنتظرك في فترة ما بعد الظهر على صعيد العمل أو تخص أحد الاصدقاء، كما أن العائلة قد تأخذ كل اهتماماتك في فترة المساء وخاصة مواليد شهر تشرين الثاني فهم الأكثر تأثرا بهذه الظروف.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:8 من 10 العاطفة: 7 من 10 الصحة:8 من 10

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