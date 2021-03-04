لن يجاريك أحد بالعبوس والتجهم اليوم، فالمشاكل وضغوطات العمل تفتح لك ذراعيها منذ الصباح كي تواجه يوما مشحونا بالمتاعب، احذر من عصبيتك وقرارتك المتسرعة وعد للعشرة قبل القيام بأي شيء، في المساء لديك احتمالان فإما أن تبقى في العمل أو أن تواجه من تحب أو أحد أصدقائك، ويحدث خلاف بينكما، وبالأخص مواليد شهر كانون الأول.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة: 5 من 10 الصحة:5 من 10