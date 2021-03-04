الدلو

منذ ساعتين

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يوم هادئ لمواليد الدلو، وبالأخص في فترة الصباح وتشرب فنجان قهوتك بروية. لكن حدثا غير متوقع في الظهيرة يقلب جميع الموازين ويجعل يومك مليئا بالأحداث وخاصة الاجتماعية. الأعمال قد لا تكون من اهتمامك لهذا اليوم مما يجعلك تذهب إلى البيت مبكرا . في المساء قد تكون لديك دعوة اجتماعية وبالأخص إذا كنت من مواليد 20 إلى 31 كانون الثاني.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:7 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10

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