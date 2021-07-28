979 مليون دينار حوالات المغتربين الأردنيين في 5 أشهر

هبة العيساوي

عمان- استقرت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين عند 979 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتعد حوالات العاملين في الخارج إحدى المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.

أما على المستوى الشهري، فقد ارتفعت قيمة حوالات المغتربين خلال شهر أيار (مايو) 4.8 % إلى 188.7 مليون دينار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين مليون أردني موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.

وأظهرت البيانات أن 79.5 % منهم متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و3.4 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية.

وتراجعت حوالات المغتربين في العام الماضي بنسبة 9.1 % إلى 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار) مقارنة مع العام 2019.

وتأثرت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج سلبا من جراء تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تبعات جائحة “كورونا”.

ويأتي هذا الانحسار في حوالات المغتربين، جراء تعليق أنشطة العمل، وموجة التسريحات وصرف أنصاف الأجور بسبب التراجع في الأنشطة الاقتصادية، ما صعد المخاوف من أن تتحول تلك الكتلة النشيطة إلى عبء إضافي يثقل كاهل الدولة.