98 وفاة و4399 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان- الغد- سجل اليوم السبت 98 وفاة و 4399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقا للموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (4399) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (582,133) حالة.

• سُجّلت (98) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6472) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.74%)، مقارنة مع (15.78%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (27,950) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,733,071) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8053) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (476,090) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (99,571) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (381) حالة، فيما غادرت (209) حالات.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3455) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 38%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 73%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 82%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (1980) في محافظة العاصمة عمّان.

– (851) في محافظة إربد، منها (14) في الرمثا.

– (305) في محافظة البلقاء.

– (284) في محافظة المفرق.

– (210) في محافظة الزرقاء.

– (152) في محافظة الكرك.

– (144) في محافظة جرش.

– (133) في محافظة الطفيلة.

– (114) في محافظة مأدبا.

– (94) في محافظة العقبة.

– (79) في محافظة عجلون.

– (53) في محافظة معان، منها (12) في البترا.