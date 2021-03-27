98 وفاة و4399 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان- الغد- سجل اليوم السبت 98 وفاة و 4399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقا للموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.
وتوزعت الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4399) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (582,133) حالة.
• سُجّلت (98) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6472) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.74%)، مقارنة مع (15.78%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (27,950) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,733,071) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8053) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (476,090) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (99,571) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (381) حالة، فيما غادرت (209) حالات.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3455) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 38%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 73%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 82%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
– (1980) في محافظة العاصمة عمّان.
– (851) في محافظة إربد، منها (14) في الرمثا.
– (305) في محافظة البلقاء.
– (284) في محافظة المفرق.
– (210) في محافظة الزرقاء.
– (152) في محافظة الكرك.
– (144) في محافظة جرش.
– (133) في محافظة الطفيلة.
– (114) في محافظة مأدبا.
– (94) في محافظة العقبة.
– (79) في محافظة عجلون.
– (53) في محافظة معان، منها (12) في البترا.