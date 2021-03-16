69 وفاة و8910 إصابة جديدة بكورونا اليوم الثلاثاء

عمان – الغد-سُجِّل في الأردن اليوم الثلاثاء 69 وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5497) حالة و8910 حالات إصابة بكورونا ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (495,380) حالة.
وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
– (4842) في محافظة العاصمة عمّان.
– (1158) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا.
– (678) في محافظة الزرقاء.
– (564) في محافظة البلقاء.
– (345) في محافظة الكرك.
– (290) في محافظة العقبة.
– (236) في محافظة المفرق.
– (209) في محافظة مأدبا.
– (185) في محافظة معان، منها (15) في البترا.
– (165) في محافظة جرش.
– (122) في محافظة عجلون.
– (116) في محافظة الطفيلة.
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (20.12%)، مقارنة مع (19.36%) يوم أمس.
وتمّ إجراء (44,284) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,267,567) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5335) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (406,654) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (83,229) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (490) حالة، فيما غادرت (286) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2981) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2283) بنسبة إشغال (43%).
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (648) بنسبة إشغال (51%).
• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (365) بنسبة إشغال (31%).