الثور

منذ 28 دقيقة

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إحساسك بالقوة ما يزال مسيطراً عليك، فحاول أن تستغل هذا اليوم لتسيير أمورك العملية التي تشهد تطوراً ممتازاً هذا اليوم، وخاصة لما أديت من عمل جيد في الفترة الماضية، اليوم جيد للمبادرات و اتخاذ القرارات المهمة. أما المساء فسيكون هادئا في بدايته وما يلبث أن يصبح كثير المواعيد والبرامج، الأكثر حظا هم مواليد 12 إلى 20 أيار.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10

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