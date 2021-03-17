يوم آخر صعب يا صديقي العقرب، فنصيحة هذا اليوم اترك نفسك ولا تحمل السلم بالعرض، فالأمور لن تسير لصالحك وعصبيتك ستصل إلى أعلى مستوياتها في فترة الظهيرة، حيث التعب وضغط العمل. في فترة المساء لا أنصحك برؤية من تحب، لأن الأمور بينكما لن تكون على ما يرام، فاخرج مع أصدقائك ورفه عن نفسك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:0 من 10 العاطفة:3 من 10 الصحة:2 من 10