تركز اهتمامك اليوم على المواضيع المالية، فبعد ثلاث أيام من الصرف والواجبات المنزلية يأتي يوم لعمل حساباتك كافة. لا تقلق، وتحديدا مواليد 1 إلى 11 أيار قد يحصلون على مبلغ مالي يدعمهم، وخاصة في فترة ما بعد الظهر. أما العمل فيبدو هادئا ولا يوجد أحداث تذكر، لكن عليك بأن لا تكون كسولا . المساء جيد إذا كان لديك حبيب فعواطفك في أعلى مستوى لها.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10