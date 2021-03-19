الجوزاء

منذ ساعتين

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أنت في وضع رائع، فالقمر لا يزال لديك يا صديقي الجوزاء والحظ لا يزال يبتسم لك، عند الظهيرة تشعر بالقوة تدخل إلى جسدك والرغبة بفعل كل العمل المتراكم عليك، مواليد 1 إلى 10 حزيران ننصحهم بأخذ قراراتهم والمبادرة بأي مشروع مهم، لأن الوقت مناسب لهم.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10

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