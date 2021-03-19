لليوم الثاني على التوالي وأنت تشعر بالضغط والتوتر، لا تكن حساسا زيادة عن اللزوم وتفكر دائما بالجانب السيء، قد لا يكون اليوم مفعما بالنشاط والحيوية، لكن أفضل من يوم أمس، الانتباه على الصحة لا يضر، وبخاصة على الظهر والأرجل التي يمكن أن تشهد توعكا، وبالأخص لمواليد شهر كانون الأول.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:4 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:4 من 10