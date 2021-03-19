الحوت

منذ ساعتين

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يجب أن تهتم بصحتك، فقد تتعرض لوعكة صحية خلال هذا النهار، لذا عليك بالرد على النصائح الموجهة إليك من الأكبر سنا ولا تكن عنيدا، مفاجأة تتعرض لها في منتصف هذا اليوم لن تجعلك سعيدا لمن كان من مواليد 1 إلى 13 آذار، أما مواليد شباط فتؤثر عليهم مزاجية عالية، مما يسبب ابتعاد الأشخاص عنك فانتبه.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:5 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:2 من 10

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