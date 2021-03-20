قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان أن الوزارة ستسخر جميع إمكاناتها لمحاربة الفيروس إذا لزم الأمر.

وأضاف القرعان أن هذه المرحلة تحتاج تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة للتغلب على الجائحة،مبديًا استعداد الوزارة لتسخير كافة مدارسها وجميع إمكاناتها للمساهمة مع جميع الكوادر الصحية لحماية الوطن والمواطنين من هذه الجائحة مؤكدًا أن وزارة الصحة لم تطلب رسميًّا من وزارة التربية استخدام المدارس كمستشفيات ميدانية.